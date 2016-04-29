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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14624

В Сумах школа заплатила экс-депутату более миллиона за окна и двери, на которые годом ранее скинулись родители учеников

Прокуратура считает, что служащие КУ «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 20», действуя в сговоре с должностными лицами ПФ «ТИМВЕЛ», без осуществления каких-либо работ или путем их частичного исполнения с завышением объемов работ, присвоили деньги, которые были выделенные из госбюджета местному бюджету г. Сумы на ремонт школы.

Об этом свидетельствует постановление Ковпаковского райсуда г. Сумы от 9 апреля, пишут Наші гроші.

Так, согласно распоряжению Кабмина от 07.11.2018, помимо прочего, были выделены деньги на капитальный ремонт здания КУ «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней №20» по адресу: г. Сумы, ул. Металлургов, 71. Речь идет о замене оконных и дверных блоков.

Однако, по данным правоохранителей, замена части оконных и дверных блоков в помещении, на которую в 2018 году выделено 1,26 млн грн, фактически была осуществлена в 2017 году за деньги родителей учеников школы №20.

Для замены оконных и дверных блоков в школе, в декабре 2018 году это учебное заведение заключило с частной фирмой «ТИМВЕЛ» договор на 1,26 млн грн. Фирма получила подряд без конкуренции.

Суд предоставил следователям доступ к банковскому счету «ТИМВЕЛ».

Владельцем и руководителем ПФ «ТИМВЕЛ» является Александр Тимчук. В 2010-2015 годах он был депутатом Сумского горсовета из фракции партии «Рідне місто», от которой шел в мэры бывший градоначальник Геннадий Минаев. В 2015 году Тимчук баллотировался в Сумской горсовет от «Блока Петра Порошенко «Солидарность», но не прошел.

Согласно «Прозорро», за последние 4 года «ТИМВЕЛ» выиграл тендеры на общую сумму 96,15 млн грн.

Право Александр Тимчук Школа № 20

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