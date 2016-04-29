В Сумах школа заплатила экс-депутату более миллиона за окна и двери, на которые годом ранее скинулись родители учеников

Об этом свидетельствует постановление Ковпаковского райсуда г. Сумы от 9 апреля, пишут Наші гроші.
Так, согласно распоряжению Кабмина от 07.11.2018, помимо прочего, были выделены деньги на капитальный ремонт здания КУ «Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней №20» по адресу: г. Сумы, ул. Металлургов, 71. Речь идет о замене оконных и дверных блоков.
Однако, по данным правоохранителей, замена части оконных и дверных блоков в помещении, на которую в 2018 году выделено 1,26 млн грн, фактически была осуществлена в 2017 году за деньги родителей учеников школы №20.
Для замены оконных и дверных блоков в школе, в декабре 2018 году это учебное заведение заключило с частной фирмой «ТИМВЕЛ» договор на 1,26 млн грн. Фирма получила подряд без конкуренции.
Суд предоставил следователям доступ к банковскому счету «ТИМВЕЛ».
Владельцем и руководителем ПФ «ТИМВЕЛ» является Александр Тимчук. В 2010-2015 годах он был депутатом Сумского горсовета из фракции партии «Рідне місто», от которой шел в мэры бывший градоначальник Геннадий Минаев. В 2015 году Тимчук баллотировался в Сумской горсовет от «Блока Петра Порошенко «Солидарность», но не прошел.
Согласно «Прозорро», за последние 4 года «ТИМВЕЛ» выиграл тендеры на общую сумму 96,15 млн грн.
На прошлой неделе в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы» начался энергетический аудит школы № 20....
В Сумах фирму экс-депутата горсовета подозревают в присвоении 4 миллионов на строительстве троллейбусной линии в Сумах, которое еще не началось...
Новая троллейбусная линия в Сумах обойдется местному бюджету в 23,3 млн грн....
27 апреля в Сумской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней № 20 открыл свои двери отремонтированный спортивный зал....