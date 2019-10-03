На Сумщине распилили полмиллиона гривен на ремонте дома культуры Прокуратурой Сумской области 16 апреля сообщено о подозрении трем должностным лицам, действия или бездействие которых привели к растрате почти полмиллиона гривен бюджетных средств.

По данным следствия, в августе 2019 года между отделом образования Миропольского сельского совета и ФЛП заключен договор на реконструкцию дома культуры в с. Великая Рыбица Краснопольского района. В конце 2019 года, достоверно зная, что работы по договору не выполнены в полном объеме, предприниматель внес ложные сведения в официальные документы. Составленные акты выполненных работ без проверки объекта также подписали заказчик и технический надзор. На счет предпринимателя было перечислено 987 тыс. грн. Однако согласно заключению судебно-строительных экспертиз, завышение стоимости работ составляет 445 тыс. грн.

Физическое лицо - предприниматель будет отвечать за завладение почти 500 тыс. грн путем внесения недостоверных данных в официальные документы (4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Должностному лицу отдела образования Миропольского сельского совета инкриминируюет служебную халатность (2 ст. 367 УК Украины). Действия инженера по техническому надзору квалифицировано как служебный подлог путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное следствие проведено следственным управлением ГУНП в Сумской области по материалам Управления стратегических расследований по Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.