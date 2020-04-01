На Сумщине от коронавируса выздоровели двое медиков

По его словам, двое медицинских работников из Шостки и Конотопа вылечились от коронавирусной инфекции. У обоих дважды исследования методом ПЦР дало отрицательный результат. Они себя чувствуют хорошо.
Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления...
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