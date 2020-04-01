На Сумщине четверо пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления здравоохранения Ирина Троцкая.

По ее словам, на Сумщине четверо пациентов в тяжелом состоянии. Двое в Шостке (одна с коронавирусом, другая с подозрением), один пациент в Кролевце, еще одна женщзина в Сумах. Все четверо дышат кислородом, но не подключены к аппаратам ИВЛ, так как для этого нет показаний. Состояние их тяжелое, но не критическое.