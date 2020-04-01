На Сумщине четверо пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

По ее словам, на Сумщине четверо пациентов в тяжелом состоянии. Двое в Шостке (одна с коронавирусом, другая с подозрением), один пациент в Кролевце, еще одна женщзина в Сумах. Все четверо дышат кислородом, но не подключены к аппаратам ИВЛ, так как для этого нет показаний. Состояние их тяжелое, но не критическое.
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