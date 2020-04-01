МОЗ попереджає про небезпеку недотримання вірянами карантину

У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а Лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.
У Заліщиках Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на третьому місці за кількістю захворювань.
У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила до Свято-Михайлівського собору та співала в церковному хорі.
На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб. Як з'ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких були також присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.
У Сумах задля безпеки містян ухвалили рішення проводити цього року богослужіння на Великдень без участі вірян. Разом із тим, міською владою організовано прямі трансляції святкової служби зі Свято-Воскресенського та Спасо-Преображенського кафедральних соборів. Побачити Великодні богослужіння наживо можна буде на сайтах єпархій, Інформаційному порталі Сумської міської ради та телеканалі СТС.
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