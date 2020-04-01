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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28136

МОЗ попереджає про небезпеку недотримання вірянами карантину

Міністерство охорони здоров’я України інформує про те, що через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян заразилися коронавірусом саме в церкві.

У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а Лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.

У Заліщиках Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на третьому місці за кількістю захворювань.

У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила до Свято-Михайлівського собору та співала в церковному хорі.

На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб. Як з'ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких були також присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.

У Сумах задля безпеки містян ухвалили рішення проводити цього року богослужіння на Великдень без участі вірян. Разом із тим, міською владою організовано прямі трансляції святкової служби зі Свято-Воскресенського та Спасо-Преображенського кафедральних соборів. Побачити Великодні богослужіння наживо можна буде на сайтах єпархій, Інформаційному порталі Сумської міської ради та телеканалі СТС.

Общество Карантин Минздрав

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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