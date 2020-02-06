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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43308

Служба зайнятості Сумщини допомогла медикам інфекційної клінічної лікарні

Сьоголні, 17 квітня, директори Сумського обласного центру зайнятості та центру професійно-технічної освіти, який опікується безробітними, Володимир Підлісний та Михайло Гузь завітали до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні ім. З.Й.Красовицького з благодійною місією.

Колектив Сумського обласного центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості акумулював одноденний заробіток та придбав для інфекційної клінічної лікарні ім. З.Й.Красовицького у Сумах 70 халатів, 50 костюмів, стільки ж щитків, 80 медичних косинок.

- Захисний медичний інвентар обов’язково знадобиться для лікарів, медичних сестер, санітарок. Таким чином ми намагалися внести свій скромний вклад у боротьбу з коронавірусом, від якого страждає весь світ, - говорить директор обласного центру зайнятості В.Підлісний. – Мені здається, що сьогодні жоден не може стояти осторонь проблеми розповсюдження інфекції, яка вбиває людей. Тож, сподіваюся, наша ініціатива знайде послідовників.

Головний лікар інфекційної клінічної лікарні Юрій Будников та його заступник Ірина Троцька були приємно вражені візиту та щиро дякували за наданий захисний інвентар, який так необхідний для медичних працівників саме сьогодні.    

 
Общество Служба занятости

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