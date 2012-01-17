Суперфіналіст шоу «Голос» присвятив пісню Сумам (відео) Музична формація hurtom на чолі з Юрою Самовіловим, суперфіналістом шоу «Голос», презентувала новий сингл «Місто».

Цей трек він присвятив місту, яке стало для нього другим домом після переїзду з Донецька у 2014 році.

«Інколи людям доводиться лишати свої домівки та рідні міста. Я не є виключенням. Вийшло так, що наразі я не можу вільно навідувати мій дім у Донецьку. Ця пісня — про Суми. Місто, яке завжди зустрічає такими любими мені дощами, зеленню та сумом так, що деколи здається, що я вдома. На етапі роботи багато хто пропонував не використовувати географічну назву і зробити пісню більш універсальною. Я ж не можу не віддячити місту, яке періодично надає мені такий необхідний «притулок».

hurtom — це формація донецьких музикантів, яка грає в жанрі introfolk. До її складу входять: Юра Самовілов (голос, гітара), Антон Литвинов (перкусія) та Кирило Чихрадзе (клавіші). На рахунку гурту вже два EP: Маленька квітка (2017) та Вітер дужчає (2019) та сингл harmaty, який пролунав на всю країну у шоу «Голос».