Сумчанин обокрал бывшую жену За помощью к полицейским Сумского отдела полиции обратилась 45-летняя жительница областного центра.

Она рассказала, что неизвестные похитили из ее квартиры золотые изделия. В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили лицо, причастное к преступлению - это оказался бывший муж заявительницы.

Сейчас по факту в рамках открытого по ст. 185 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.