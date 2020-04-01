Сумчанин обокрал бывшую жену

Она рассказала, что неизвестные похитили из ее квартиры золотые изделия. В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили лицо, причастное к преступлению - это оказался бывший муж заявительницы.
Сейчас по факту в рамках открытого по ст. 185 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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