Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21208

В Глухове рекомендуют воздержаться от массовых собраний на Пасху и поминальные дни

Исполнительный комитет Глуховского городского совета рекомендует жителям города воздержаться от участия в массовых собраниях, в частности, в период Пасхальных праздников.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Глуховского городского совета.

В частности, городская власть рекомендует:

- ограничить передвижение по городу и пребывания в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 ч. 01 мин. субботы до 6 ч. 00 мин. первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней);

- перенести посещение кладбищ в период с 18 по 28 апреля на период после завершения карантина.

Соответствующее обращение является реакцией на решение Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 16 апреля 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний, пишет Неделя.

Напомним: такие рекомендации уже приняты в Ромнах и Тростянце.

Общество Глухов Карантин Пасха

По тематике

МОЗ попереджає про небезпеку недотримання вірянами карантину
Сегодня 14:28

МОЗ попереджає про небезпеку недотримання вірянами карантину

Міністерство охорони здоров’я України інформує про те, що через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато вірян...

Данкор будет транслировать пасхальные богослужения в Сумах
Сегодня 13:50

Данкор будет транслировать пасхальные богослужения в Сумах

18-19 апреля на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция богослужений в сумских храмах....

Губернатор Сумщини напередодні Великодня звернувся до жителів Сумщини (відео)
Сегодня 08:50

Губернатор Сумщини напередодні Великодня звернувся до жителів Сумщини (відео)

Очільник облдержадміністрації закликав жителів Сумщини дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома у святкові дні....

В Глухове кот задушил пятимесячного ребенка
Вчера 20:42

В Глухове кот задушил пятимесячного ребенка

Сегодня, 16 апреля, в Глуховский отдел полиции поступило сообщение о гибели младенца....

В Тростянце ввели ограничения передвижения на Пасху
Вчера 17:58

В Тростянце ввели ограничения передвижения на Пасху

Тростянецкий горсовет сообщает о введенных ограничениях на Пасхальные праздники....

Новости

На Сумщине уже 6 выздоровевших от коронавируса
Сегодня 09:43
На Сумщине уже 81 случай коронавируса
Сегодня 09:31
На Сумщине хотят запретить выходить на улицу в выходные
Вчера 12:28
Сумские больницы получили з аппарата ИВЛ от благотворителей
Сегодня 14:44
МОЗ попереджає про небезпеку недотримання вірянами карантину
Сегодня 14:28
Мэр Сум заявил о новом выздоровевшем от коронавируса
Сегодня 14:03
Данкор будет транслировать пасхальные богослужения в Сумах
Сегодня 13:50
Только 9% сумчан считают, что больницы в городе на хорошем уровне
Сегодня 13:47
В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом
Сегодня 13:35
В Глухове рекомендуют воздержаться от массовых собраний на Пасху и поминальные дни
Сегодня 13:21
На Сумщине распилили полмиллиона гривен на ремонте дома культуры
Сегодня 13:15
Сумчанин обокрал бывшую жену
Сегодня 13:13
view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.