В Глухове рекомендуют воздержаться от массовых собраний на Пасху и поминальные дни

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Глуховского городского совета.
В частности, городская власть рекомендует:
- ограничить передвижение по городу и пребывания в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13 ч. 01 мин. субботы до 6 ч. 00 мин. первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней);
- перенести посещение кладбищ в период с 18 по 28 апреля на период после завершения карантина.
Соответствующее обращение является реакцией на решение Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 16 апреля 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний, пишет Неделя.
Напомним: такие рекомендации уже приняты в Ромнах и Тростянце.
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