В Сумах налоговая собралась судиться с журналистом из-за своей работницы, больной коронавирусом Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Максим Эдель.

«Друзья, только ко мне приходила полиция из-за поста в Facebook.

Руководство налоговой написало заявление на меня. Речь идет о том, что их сотрудница, у которой обнаружили коронавирус после возвращения из Чехии, ходила на работу. Этот факт, о котором знает и говорит весь город, в налоговой считают недостоверной информацией. Преступление не только умалчивают, уничтожая доказательства, а и пытаются запугать судами тех, кто об этом говорит. Жаль сотрудников полиции, которых используют для прикрытия своих мест для сидения. Понимаю, что они стали заложниками обстоятельств.

Я имею все основания считать, что это давлением на меня, как на журналиста и препятствование моей профессиональной деятельности. Друзья, посоветуйте, как лучше поступить в данной ситуации?», - написал он.

Напомним: Максим Эдель утверждал, что первый случай коронавируса в Сумах подтвердили у сотрудницы налоговой, которая вернулась из Чехии и после этого вернулась на работу, где выдавала справки. Главное управления ГФС Украины в Сумской области эту информацию опровергло.

Позже, на брифинге в Сумской облгосадминистрации и.о. начальниква ГУ ГФС в Сумской области Юрий Мельник рассказал, что у 7 контактных лиц из числа сотрудников налоговой, которым также пришлось уйти на самоизоляцию, коронавируса не выявили.

Сама же сотрудница уже выздоровела.