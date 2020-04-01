Данкор будет транслировать пасхальные богослужения в Сумах

Вести трансляцию будет КП «Инфорсервис» из Спасао-Преображенского и Свято-Воскресенского соборов.
Ссылку на трансляцию опубликуем позже.
Исполнительный комитет Глуховского городского совета рекомендует жителям города воздержаться от участия в массовых собраниях, в частности, в период Пасхальных праздников....
Очільник облдержадміністрації закликав жителів Сумщини дотримуватися карантинних заходів та залишатися вдома у святкові дні....
Цьогоріч сумчани вперше зможуть придбати вже освячені Великодні паски....
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Сегодня, 13 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение о проведении пасхальных праздников и поминальных дней....