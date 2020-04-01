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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50246

Данкор будет транслировать пасхальные богослужения в Сумах

18-19 апреля на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция богослужений в сумских храмах.

Вести трансляцию будет КП «Инфорсервис» из Спасао-Преображенского и Свято-Воскресенского соборов.

Ссылку на трансляцию опубликуем позже.

Общество Пасха Трансляция богослужений

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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