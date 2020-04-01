Мэр Сум заявил о новом выздоровевшем от коронавируса

По его словам, на сегодня в Сумах уже 4 человека выздоровели от коронавируса. Последний – мужчина, который приехал из Грузии. Остаются больными также четверо.
Также он сообщил, что в Сумах на сегодня 28 контактных лиц тех, у кого был подтвержден коронавирус. Подозрений 4.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Максим Эдель....
Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней областного управления...
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
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