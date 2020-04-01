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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03469

Мэр Сум заявил о новом выздоровевшем от коронавируса

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на сегодня в Сумах уже 4 человека выздоровели от коронавируса. Последний – мужчина, который приехал из Грузии. Остаются больными также четверо.

Также он сообщил, что в Сумах на сегодня 28 контактных лиц тех, у кого был подтвержден коронавирус. Подозрений 4.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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