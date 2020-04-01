Мэр Сум заявил о новом выздоровевшем от коронавируса Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на сегодня в Сумах уже 4 человека выздоровели от коронавируса. Последний – мужчина, который приехал из Грузии. Остаются больными также четверо.

Также он сообщил, что в Сумах на сегодня 28 контактных лиц тех, у кого был подтвержден коронавирус. Подозрений 4.