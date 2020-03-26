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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44111

Сумские больницы получили з аппарата ИВЛ от благотворителей

Вечером 16 апреля Штаб бизнеса получил 3 аппарата ИВЛ эксперт класса от компании ООО «Гуалапак Украина».

Два аппарата переданы в городскую детскую больницу Св. Зинаиды и один - в областную инфекционную больницу им. З.И. Красовицкого.

Общество Аппарат ИВЛ

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Сумские больницы получили первые два аппарата ИВЛ (обновлено)
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Штаб бизнеса поставил первые два аппарата искусственной вентиляции легких....

В Сумах есть деньги на приобретение только трети необходимых аппаратов ИВЛ
06.04.2020 09:43

В Сумах есть деньги на приобретение только трети необходимых аппаратов ИВЛ

Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В сумских больницах не работают семь аппаратов ИВЛ
06.04.2020 09:14

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Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения...

Сумской роддом втридорога купил аппарат искусственной вентиляции легких
05.04.2020 20:27

Сумской роддом втридорога купил аппарат искусственной вентиляции легких

Сумской роддом приобрел аппарат искусственной вентиляции легких за 2,7 миллиона гривен....

Сумы получат аппараты ИВЛ не раньше середины апреля
26.03.2020 15:18

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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