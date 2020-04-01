На выходных на Сумщине ожидаются заморозки

Лишь днем 20 апреля возможно небольшой дождь. Ветер будет преобладать северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура: ночью заморозки 0 ..- 5 °С, днем +7 .. + 12 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Сумской областной гидрометцентр прогнозирует изменение погоды....
10 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область небольшой дождь и понижение температуры....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...