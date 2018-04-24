Сумской суд арестовал 115 банковских счетов фирм, которые подозревают в уклонении от уплаты налогов По версии следствия общая сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет не менее 8,5 млн гривен.

Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы представителей-адвокатов предприятий на решение следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым был наложен арест на 115 банковских счетов 11 субъектов хозяйствования.

Как следует из материалов дела, управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области ведет досудебное расследование уголовного производства, внесенного в ЕРДР, по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Правоохранительным органом проверяется причастность должностных лиц 11 обществ с ограниченной ответственностью к совершению незаконных хозяйственных операций, связанных с реализацией подакцизных товаров, а именно нефтепродуктов. В результате такой деятельности, по версии налоговиков, происходило незаконное формирование налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для реальных субъектов предпринимательской деятельности. Орган предварительного расследования обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах субъектов хозяйствования, отметив, что есть все основания считать их предметом противоправной деятельности, и они могут быть средствами для раскрытия преступления. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.

Не согласившись с таким решением суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм уголовного процессуального законодательства, просила его отменить и отказать органу досудебного расследования в удовлетворении ходатайства.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила без изменений решение следственного судьи местного суда, а апелляционные требования стороны защиты - без удовлетворения. Суд исходил из того, что денежные средства, находящиеся на счетах в банковских учреждениях, отвечают критериям вещественных доказательств, а потому наложения ареста является оправданным и необходимым. Зато его неприменение может привести к последствиям, которые будут препятствовать уголовному производству.