Жителям Сумщины объяснили дополнительные ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса во время Пасхальных праздников

По его словам, все учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность населения области (продовольственные магазины, аптеки, хлебозаводы и т.д.) будут работать в обычном режиме при условии соблюдения карантинных требований.
Что касается запрета находиться людям в общественных местах в выходные и праздничные дни, то Михаил Мацюк в очередной раз подчеркнул, что такие ограничения приняты на всеукраинском уровне с целью предотвращения массового скопления людей. Он призвал жителей Сумщины не выезжать компаниями на отдых, не посещать массовые богослужения и не создавать другие ситуации, которые могут привести к распространению инфекции.
Глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней управления здравоохранения облгосадминистрации Ирина Троцкая также добавила, что одной из рекомендаций для предотвращения инфицирования коронавируса (кроме обязательного использования защитных масок и перчаток) является соблюдение социальной дистанции - то есть ВОЗ рекомендует быть друг от друга на расстоянии 2 метров.
Она пояснила, что расстояние 1,5-2 метра друг от друга называется зоной дыхания. Итак, если вы стоите меньше, чем на этом расстоянии от больного, вы можете вдохнуть часть того, что выдыхает инфицированный. И в таком случае, конечно, существует угроза заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому крайне важно соблюдать все установленные требования, чтобы оставаться здоровыми.
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