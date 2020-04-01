Жителям Сумщины объяснили дополнительные ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса во время Пасхальных праздников Об этом рассказал замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк во время брифинга по предупреждению распространения коронавируса в Сумской области.

По его словам, все учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность населения области (продовольственные магазины, аптеки, хлебозаводы и т.д.) будут работать в обычном режиме при условии соблюдения карантинных требований.

Что касается запрета находиться людям в общественных местах в выходные и праздничные дни, то Михаил Мацюк в очередной раз подчеркнул, что такие ограничения приняты на всеукраинском уровне с целью предотвращения массового скопления людей. Он призвал жителей Сумщины не выезжать компаниями на отдых, не посещать массовые богослужения и не создавать другие ситуации, которые могут привести к распространению инфекции.

Глава группы экспертов по вопросам инфекционных болезней управления здравоохранения облгосадминистрации Ирина Троцкая также добавила, что одной из рекомендаций для предотвращения инфицирования коронавируса (кроме обязательного использования защитных масок и перчаток) является соблюдение социальной дистанции - то есть ВОЗ рекомендует быть друг от друга на расстоянии 2 метров.

Она пояснила, что расстояние 1,5-2 метра друг от друга называется зоной дыхания. Итак, если вы стоите меньше, чем на этом расстоянии от больного, вы можете вдохнуть часть того, что выдыхает инфицированный. И в таком случае, конечно, существует угроза заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому крайне важно соблюдать все установленные требования, чтобы оставаться здоровыми.