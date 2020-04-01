На Героев Крут шквальный ветер сорвал часть кровли с пятиэтажки Происшествие случилось сегодня, в ночь с четверга на пятницу на улице Героев Крут, 2 в Глухове.

Как сообщил журналистам Глухов.инфо секретарь горсовета Юрий Александрович Бурлака он выезжал на место происшествия лично. Также, он заверил, что будут приняты все возможные меры по ликвидации последствий непогоды. В мэрии уже рассмотрели обращение пострадавшей стороны и планируют в ближайшее время вынести вопрос о выделении средств на заседание исполкома. Ориентировочная сумма ущерба оценивается приблизительно в 42 тыс. гривен.

Стоит отметить, что по прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины 17 апреля в течение суток сохранятся порывы северо-западного ветра, 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач!