В центре Глухова порыв, перекрыто движение транспорта

следствие порыва жители близь лежащих домов вынужденно оказались без воды. На данный момент на месте аварии работают сотрудники водоканала. По сообщению компетентных специалистов, треснула чугунная труба.+
Журналисты Глухов.Инфо взяли комментарий у начальника Глуховского водоканала Сергея Рака с тем, чтобы узнать, когда вода появится в кранах глуховчан:
«Стараемся максимально быстро устранить неполадки. Сказать точно, когда будет включена вода сложно. Серьезная поломка».
Исполнительный комитет Глуховского городского совета рекомендует жителям города воздержаться от участия в массовых собраниях, в частности, в период Пасхальных праздников....
Сегодня, 16 апреля, в Глуховский отдел полиции поступило сообщение о гибели младенца....
Несколько часов понадобилось полицейским Глухова, чтобы найти и доставить домой вести пропавшего 21-летнего парня....
Правоохранители Сумщины разыскивают аферисток, которые обманули пенсионеров....
Сегодня, 15 апреля, в Глухове в последний путь провели прапорщика Алексея Лазаревича, который умер в зоне проведения ООС....