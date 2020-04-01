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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39205

В центре Глухова порыв, перекрыто движение транспорта

Сегодня, 17 апреля, в Глухове произошла авария на водопроводе у многоэтажного дома по улице Терещенко, 55, что вынудило полицейских перекрыть движение транспорта.

следствие порыва жители близь лежащих домов вынужденно оказались без воды. На данный момент на месте аварии работают сотрудники водоканала. По сообщению компетентных специалистов, треснула чугунная труба.+

Журналисты Глухов.Инфо взяли комментарий у начальника Глуховского водоканала Сергея Рака с тем, чтобы узнать, когда вода появится в кранах глуховчан:

«Стараемся максимально быстро устранить неполадки. Сказать точно, когда будет включена вода сложно. Серьезная поломка».

Общество Глухов Порыв

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