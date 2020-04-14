Сумчанин зіграє благодійний діджей-сет із зачиненої "Мануфактури"

Під час стріму відбудеться збір пожертв на розвиток журналу Цукр, зробити внесок можна буде за посиланням під відео, яке з'явиться в ефірі.

Я просто задумався над тим, як не зав'янути на карантині і вирішив поділитися спогадами – зіграти найкраще з Sumy Extreme Style в пустому холі ТРЦ. Мені здається, що спогади надихають, – говорить Кирило.

Гратиме музика EDM, Hip-hop, Trip-hop, Ghetto House, Detroit House. Трансляція відбудеться на каналі Цукру в YouTube. Ставте нагадування та приєднуйтеся ввечері!