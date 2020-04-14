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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43252

Сумчанин зіграє благодійний діджей-сет із зачиненої "Мануфактури"

Сьогодні, 17 квітня, о 18:00 відбудеться дещо нестандартне: у прямому ефірі з закритого ТРЦ «Мануфактура» сумчанин Кирило Балаценко (Vapelavsky) зіграє двогодинний діджей-сет із найкращих треків, які можна було почути на минулих фестивалях Sumy Extreme Style.

Під час стріму відбудеться збір пожертв на розвиток журналу Цукр, зробити внесок можна буде за посиланням під відео, яке з'явиться в ефірі.

Я просто задумався над тим, як не зав'янути на карантині і вирішив поділитися спогадами – зіграти найкраще з Sumy Extreme Style в пустому холі ТРЦ. Мені здається, що спогади надихають, – говорить Кирило.

Гратиме музика EDM, Hip-hop, Trip-hop, Ghetto House, Detroit House. Трансляція відбудеться на каналі Цукру в YouTube. Ставте нагадування та приєднуйтеся ввечері!

 
 
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