В Шостке ограничили пребывание жителей города в общественных местах на Пасху Решением Шосткинской городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, противоэпидемические мероприятия в Шостке усилили.

С 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля ограничили передвижение и пребывание жителей города в общественных местах.

Патрулируя город и посещая дома пожилых граждан, полицейские проводят дополнительные беседы по соблюдению норм карантинного законодательства. Кроме того, раздают памятки с рекомендациями по избежанию заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам более чем вдвоем, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Нельзя выходить из дома без масок и документов, удостоверяющих личность. Запрещено посещение зон отдыха, в том числе спортивных и детских площадок, а также лесопарковых зон. Исключением является выгул домашних животных одним лицом и случаи служебной необходимости.

Полицейские в составе пеших патрулей, участковые офицеры, сотрудники групп реагирования патрульной полиции дополнительно проводят с населением разъяснительную работу и призывают людей соблюдать введенных карантинных ограничений. Правоохранители отмечают, что все эти меры - жизненно необходимые для прекращения вирусной пандемии.

Отдельно полицейские напоминают: граждане, которые сознательно игнорируют карантинные мероприятия, подвергая опасности не только себя, но и окружающих - могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Подобные нарушения закона могут стоить им наказание - от уплаты 17 000 гривен штрафа до восьми лет лишения свободы.

В то же время работники полиции напоминают населению основные правила безопасного поведения дома и на улице, раздавая соответствующие памятки – предостережение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.