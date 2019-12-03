На Сумщине автоугонщики сами вызвали полицию Желая иметь в своем пользовании автомобиль, двое жителей Путивльского района обратились к краже.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции с заявлением о краже обратился 35-летний владелец автомобиля ВАЗ-2108. Мужчина рассказал, что он оставил свою машину во дворе возле многоэтажки, и через некоторое время обнаружил ее исчезновения.

«Похитители оказались двое приятелей из Путивльского района - 19-ти и 17-ти лет, которые, собственно, и приехали в город Бурынь с целью завладеть чужим автомобилем. Причем их мало интересовала марка и модель. Поэтому, проходя вечером у дома потерпевшего, они увидели что называется «подходящий» ВАЗ, поэтому и решили его украсть, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Злоумышленники разбили стекло в водительской двери, подобрали ключ к замку зажигания, завели мотор и уехали».

Но «путешествие» у ребят не удалось. Застряв в поле и не сумев самостоятельно выбраться на твердую почву, они решили схитрить. И сообщили в полицию о якобы найденном ими брошенном автомобиле. Прибыв на указанное место, работники полиции были определенным образом удивлены, поскольку именно этот автомобиль разыскивали как похищенный в райцентре. Правоохранители осмотрели местность вокруг, и поняли, что молодые люди явно сами приехали на машине. И юноши во время беседы с полицейскими таки во всем признались.

В полиции открыли уголовное производство по ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

Дальнейшую судьбу «автолюбителей» решит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.