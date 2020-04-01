В Сумах решили не ограничивать пребывание граждан на улицах на Пасху Но рекомендовали сидеть дома.

Сегодня, 17 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Члены комиссии в онлайн-режиме рассмотрев рекомендации, указанные в решении Сумской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 16.04.2020 года (протокол № 7), во исполнение требований постановления Кабинета министров Украины от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» (с изменениями), решили:

1. Принять к сведению рекомендации Сумской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 16 апреля 2020;

2. Обязать исполнителей, обеспечивающих соблюдение комплекса мероприятий на территории Сумской городской ОТГ во время карантина, и население обеспечить безусловное выполнение требований решения Сумского городского совета от 3 апреля 2020 № 6688-МР и решений исполнительного комитета Сумского городского совета от 22.03. 2020 № 161, от 26.03.2020 № 170, от 27.03.2020 № 172, от 28.03.2020 № 175 (с изменениями), от 13.04.2020 № 195, а именно по:

- соблюдению дезинфекционных мероприятий;

- запрету пребывания на территории Сумской городской ОТГ групп больше двух человек, кроме случаев:

1) необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью;

2) пребывание в общественном транспорте лиц, осуществляющих поездки в режиме спецрейсов;

3) передвижение группы членов семьи;

4) выполнение органами государственной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций;

5) в составе аварийных бригад;

- запрету пребывания на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов;

- запрету пребывания на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20.00 часов без сопровождения взрослых;

- запрету курения, употребления пищи или напитков в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

- рекомендовать населению Сумской городской ОТГ 18-20 апреля 2020 воздержаться от посещения общественных мест общего пользования, кроме объектов критической инфраструктуры, продовольственных магазинов, аптек;

- богослужение с 17 по 21 апреля 2020 года и поминальные богослужения с 26 по 28 апреля 2020 года на территории Сумской городской ОТГ проводить религиозными организациями без участия граждан в помещениях культовых зданий и на прилегающих к ним территориях;

- запретить посещение кладбищ населением, в том числе, присутствие на них священнослужителей, с целью поминальных мероприятий (19, 26-28 апреля 2020 года) и установления надгробных сооружений (с 17.04.2020 года до окончания карантина).