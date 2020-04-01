В Минздраве назвали главное условие для снятия карантина в Украине В Министерстве здравоохранения было названо главное условие для снятия карантина в Украине.

Карантин в Украине не отменят 24 апреля, если случится значительный скачок заболевших коронавирусом после Пасхи. Когда станут известны сроки карантина, как украинцам придется выходить из жестких ограничений — данная информация была обнародована на сайте rbc.ua.

Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас украинская система здравоохранения справляется с заболевшими. Но если число больных будет увеличиваться больше чем на 2% от всех инфицированных COVID-19, то карантин продлят. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

Ляшко отметил, что информация о том, будет ли продлеваться карантин и на сколько, появится на следующей неделе, после празднования Пасхи. А между тем, в правительстве разрабатывают различные сценарии, по которым Украина будет выходить из карантина — по всей вероятности это будет постепенное ослабление.

Отмечается, что раньше Виктор Ляшко заявлял, что после Пасхи прогнозируется значительный рост числа заболевших коронавирусом. Все зависит от того, останутся ли граждане на праздники дома, либо же пойдут в церкви или в гости.

Также замминистра здравоохранения сообщил, что в Украине тестируют на COVID-19 тех, кто в этом нуждается, по алгоритмам ВОЗ. Всего в стране проводится примерно 5 тыс. тестов в сутки.

Что касается массового тестирования, то Минздрав потребности в этом не видит, поскольку 40 миллионов украинцев за один день проверить нереально. А тест в первые 3-4 дня инкубационного периода будет отрицательным, и у человека появится обманчивое чувство безопасности.