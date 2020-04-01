В Минздраве назвали главное условие для снятия карантина в Украине

Карантин в Украине не отменят 24 апреля, если случится значительный скачок заболевших коронавирусом после Пасхи. Когда станут известны сроки карантина, как украинцам придется выходить из жестких ограничений — данная информация была обнародована на сайте rbc.ua.
Ляшко отметил, что информация о том, будет ли продлеваться карантин и на сколько, появится на следующей неделе, после празднования Пасхи. А между тем, в правительстве разрабатывают различные сценарии, по которым Украина будет выходить из карантина — по всей вероятности это будет постепенное ослабление.
Что касается массового тестирования, то Минздрав потребности в этом не видит, поскольку 40 миллионов украинцев за один день проверить нереально. А тест в первые 3-4 дня инкубационного периода будет отрицательным, и у человека появится обманчивое чувство безопасности.
Но рекомендовали сидеть дома....
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