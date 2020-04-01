На Сумщине плюс один случай коронавируса При этом уже 10 человек выздоровели.

Об этом сообщает система онлайн-мониторинга СНБО Украины. За последние сутки в Украине подтверждено 444 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего – 5106. Умерли 133 человека (за сутки +8), выздоровели 275 (+29). На Сумщине за сутки один новый случай. Всего 82. За все время эпидемии выздоровело 10 человек, умерли четверо.