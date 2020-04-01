На Сумщине плюс один случай коронавируса

Об этом сообщает система онлайн-мониторинга СНБО Украины.
За последние сутки в Украине подтверждено 444 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего – 5106. Умерли 133 человека (за сутки +8), выздоровели 275 (+29).
На Сумщине за сутки один новый случай. Всего 82. За все время эпидемии выздоровело 10 человек, умерли четверо.
По состоянию на 18 апреля 2020 в Сумской области 82 подтвержденных случая заболевания COVID-19....
Об этом сообщает система онлайн-мониторинга СНБО Украины....
Президент Зеленский, который неоднократно призывал украинцев праздновать Пасху дома в самоизоляции, предупредил, что если украинцы нарушат требования карантина в праздник...
Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Максим Эдель....