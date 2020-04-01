Стало известно, где на Сумщине стало больше больных коронавирусом По состоянию на 18 апреля 2020 в Сумской области 82 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у одного человека из г. Кролевец. Выздоровели 4 человека: г. Сумы - 2, Тростянецкий район - 2. Сейчас общее количество выздоровевших от COVID-19 в Сумской области - 10 человек. По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в Конотопском районе – 25, Кролевце – 19, Конотопе – 9, Сумах - 8, Шостке – 7, Кролевецком районе - 6, Ахтырке - 4, Тростянецком районе - 2, Роменском районе - 1, Недригайловском районе - 1.