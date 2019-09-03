В Краснополье за 40 млн грн реконструируют школу Губернатор Сумщины проинспектировал ход реконструкции Краснопольской школы.

Несмотря на карантин в Украине, ремонтные работы не прекращаются. В частности, Краснопольская школа, которая является опорной на территории Краснопольской ОТГ, реконструирована почти на 90%.

«Посетив Краснопольскую школу, я удивлен. Работы выполнены качественно, в соответствии с европейскими стандартами. У меня претензий нет. Это будет одна из лучших школ в нашей области», - сказал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

Исполняющий обязанности начальника областного управления капитального строительства Анатолий Денищенко отметил, что проект реализуется на средства государственного фонда регионального развития. Также привлеченные средства громаді и социально ответственного бизнеса.

«Общая стоимость ремонтно-строительных работ на этом объекте – 42,82 млн гривен. В июне 2019 года был начат второй этап реконструкции этой школы - замена инженерных сетей и отделочные работы. Стоимость этих работ – 27,3 млн грн. В прошлом году было освоено почти 18 млн грн. Остаток на этот год - более 11 млн грн. Как только поступят средства ГФРР, работы в течение 45 рабочих дней будут завершены, и объект будет введен в эксплуатацию».

Глава Краснопольской ОТГ Юрий Яремчук рассказал, что в опорной школе обучается около 680 учеников. Школу начали реконструировать в 2017 году. Уже осуществлено утепление фасада, энергомодернизация, замена окон, дверей, оборудование и оснащения классных комнат, коридоров, столовой и т.д. Сейчас работы выполнены на 90%. Еще ремонтируется спортивный зал, кабинеты труда и т.п.