Ночью на Сумщине горела пятиэтажка Ликвидируя пожар в пятиэтажном доме, пожарные спасли 2 человека, еще 6 эвакуировали.

Сегодня, 18 апреля в 4:16, в Службу спасения «101» поступило сообщение о сильном задымлении на лестничной клетке пятиэтажного жилого дома по ул. Ясная Поляна в Шостке. По вызову был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты спасатели прибыли к месту происшествия. В этот момент на 5-м этаже горели входные двери одной из двухкомнатных квартир. Огонь начал распространяться в коридор, охватив вещи домашнего обихода и стены на площади до 5 кв.м. Двое жителей, находящихся в горящей квартире, выбежали на балкон и просили о помощи.

В аппаратах для защиты органов дыхания, спасатели мгновенно попали на балкон и вывели людей (1973 г.р. и 1980 г.р.) из огненной ловушки в безопасное место на улицу. Параллельно проводилась эвакуация 6 жителей 5-го этажа, которые не могли самостоятельно покинуть задымленный очаг. В 4:30 пожар удалось локализовать, в 4:45 - ликвидировать.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.