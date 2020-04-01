Умер директор казенного завода «Импульс» Сегодня, 18 апреля, ушел из жизни директор казенного завода «Импульс» Евгений Чернов.

Об этом пишет Шостка.INFO со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, Евгений Чернов умер на рабочем месте.

28 мая ему исполнилось бы 70 лет. Казенным заводом «Импульс» он руководил с апреля 2001 г.