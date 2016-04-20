Ремонт сумской памятки архитектуры за 12 млн грн без торгов отдали фирме с уголовным шлейфом 17 апреля в системе публичных закупок ProZorro было обнародовано сообщение о намерении заключить договор на реставрацию дома по ул. Соборной, 32, который является памятником архитектуры местного значения.

Как стало известно из сообщения, размещенного в системе ProZorro, Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета собирается заключить договор на реставрацию кровли и фасада жилого дома по ул. Соборной, 32. Подрядчиком работ на 12,353 млн грн по переговорной процедуре, без проведения открытых торгов, выбранное ЧП Рембудсервис «Комфорт П», пишет sumy.today.

Применение переговорной процедуры департамент обосновывает тем, что уже дважды отменял тендер (11 февраля и 13 марта) из-за отсутствия достаточного количества участников.

ЧП Рембудсервис «Комфорт П» предприятие зарегистрировано в Сумах, имеет уставный капитал в 1000 грн, а его единственным учредителем является Савченко Евгений Павлович.

Всего со времени введения системы ProZorro предприятие подписало 16 договоров на сумму более 20,8 млн грн, большинство из которых - по неконкурентным процедурам. Чаще всего предприятие работало как раз с Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета. С ним ЧП Рембудсервис «Комфорт П» заключило 12 договоров на 6,2 млн грн. А больше всего бюджетных денег - более 12 млн - предприятию принесли два договора с Управлением капитального строительства Сумской областной государственной администрации.

Из реестра судебных решений стало известно, что в 2016 году следственное управление областной полиции расследовало уголовное производство в отношении присвоения бюджетных средств при реконструкции здания сумской станции скорой помощи. Следователи считали, что деньги были присвоены путем искусственного завышения стоимости материалов. Причастными к преступлению правоохранители тогда считали именно должностных лиц ЧП Рембудсервис «Комфорт-П» по предварительному сговору с должностными лицами еще двух предприятий - ООО «Парадиз-Сумы» и ООО «Демпикс Групп».