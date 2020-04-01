В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов Усиленные пешие и автомобильные наряды из числа сотрудников полиции и гражданских активистов будут дежурить возле церквей, храмов и других религиозных сооружений, обеспечивая не только публичный порядок, но и соблюдение сумчанами правил карантина.

Перед выходом на маршруты личный состав Сумского отдела полиции и приданных сил проинструктировал начальник ГУНП в области Руслан Пиняга. Он особо обратил внимание правоохранителей на вежливое и корректное отношение к гражданам, оперативное реагирование на сообщения о преступлениях и правонарушениях, а также соблюдения личной безопасности во время несения службы. Также Руслан Пиняга напомнил, что руководство ГУНП в области приняло все возможные меры, чтобы обеспечить на территории региона публичный порядок и соблюдение карантина во время праздничных богослужений. Во время рабочих встреч с представителями религиозных конфессий достигнута договоренность о проведении праздничных служб без прихожан и с минимально необходимым количеством священников.

Службы в храмах пройдут с одиннадцати вечера до трех утра, и завершатся без традиционного освящения пасхальных корзин. Для обеспечения общественного в Сумах публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивать 86 сотрудников полиции.

Работники полиции обращаются к гражданам с призывом безоговорочно соблюдать установленные карантина, не нарушать требований действующего законодательства, и встретить праздник Пасхи в кругу семьи.