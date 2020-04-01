Великодні богослужіння у Сумах: як це було (фоторепортаж)

Першою відвідали Свято-Георгіївський храм Православної церкви України, що знаходиться на проспекті ім. М. Лушпи.
Тут на вході вивісили оголошення, про те, як відбуватимуться богослужіння та освячення великодніх кошиків. За рішенням виконкому, паски мали святити на виробництві або в магазині, або ж на територіях індивідуальної житлової забудови.
Як повідомив журналіст Суспільного, на самій службі знаходилось шість людей, хоча рекомендували проводити богослужіння взагалі без присутності вірян.
Біля Серафімо-Сергієвського храму УПЦ (МП) на вулиці зібралось півсотні вірян.
Стільки ж людей зібралось біля Пантелеймонівської церкви УПЦ (МП). Богослужіння в них відбувались без вірян.
Це Свято-Воскресенський собор Православної церкви України. Богослужіння тут відбувалося без вірян, саму ж службу транслювали онлайн.
На вулиці ніхто не чекав завершення богослужіння.
У середині собору були священнослужителі, учасниці хору, техперсонал, що організовував трансляцію, а також дві жіночки. Останні, у масках, стояли біля виходу.
Найбільше вірян зібралось біля Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП). Богослужіння в ньому також транслювалось Сумською міськрадою. На подвір'ї зібралось більше сотні парафіян.
Між вірянами ходив чоловік у жовтому жилеті, який слідкував за дотриманням дистанції у два метри. Також у гучномовець про дистанцію вірян просила і поліція.
У самому ж соборі крім священнослужителів та людей, які забезпечували трансляцію, вірян не було. Самі ж священнослужителі були без засобів захисту. Виконком це дозволив.
О 3-й годині тут почали причащати людей. Робили це з одноразових ложок, які відразу і викидали. Однак, люди почали збиватися у групки.
Опісля люди по одному підходили до священнослужителя аби освятити великодній кошик. Він був у масці.
Джерело - Суспільне
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