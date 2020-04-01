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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Великодні богослужіння у Сумах: як це було (фоторепортаж)

У Великдень журналісти Суспільного відвідали кілька соборів та церков, та подивилися, чи дотримуються там правил карантину під час богослужіння.

Першою відвідали Свято-Георгіївський храм Православної церкви України, що знаходиться на проспекті ім. М. Лушпи.

як це було (фоторепортаж)

Свято-Георгіївський храм у Сумах. Суспільне Суми

Тут на вході вивісили оголошення, про те, як відбуватимуться богослужіння та освячення великодніх кошиків. За рішенням виконкому, паски мали святити на виробництві або в магазині, або ж на територіях індивідуальної житлової забудови.

як це було (фоторепортаж)

Як повідомив журналіст Суспільного, на самій службі знаходилось шість людей, хоча рекомендували проводити богослужіння взагалі без присутності вірян.

як це було (фоторепортаж)

Біля Серафімо-Сергієвського храму УПЦ (МП) на вулиці зібралось півсотні вірян.

як це було (фоторепортаж)

як це було (фоторепортаж)

Стільки ж людей зібралось біля Пантелеймонівської церкви УПЦ (МП). Богослужіння в них відбувались без вірян.

як це було (фоторепортаж)

Пантелеймонівська церква у Сумах. Суспільне Суми

як це було (фоторепортаж)

Це Свято-Воскресенський собор Православної церкви України. Богослужіння тут відбувалося без вірян, саму ж службу транслювали онлайн.

як це було (фоторепортаж)

Свято-Воскресенський собор. Суспільне Суми

На вулиці ніхто не чекав завершення богослужіння.

як це було (фоторепортаж)
як це було (фоторепортаж)

Фрагмент з онлайн-трансляції. Сумська міська рада

як це було (фоторепортаж)

У середині собору були священнослужителі, учасниці хору, техперсонал, що організовував трансляцію, а також дві жіночки. Останні, у масках, стояли біля виходу.

як це було (фоторепортаж)

Найбільше вірян зібралось біля Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП). Богослужіння в ньому також транслювалось Сумською міськрадою. На подвір'ї зібралось більше сотні парафіян.

як це було (фоторепортаж)

На подвір'ї собору зібралась понад сотня вірян. Суспільне Суми

як це було (фоторепортаж)

Між вірянами ходив чоловік у жовтому жилеті, який слідкував за дотриманням дистанції у два метри. Також у гучномовець про дистанцію вірян просила і поліція.

як це було (фоторепортаж)

Чоловік слідкував за дотриманням дистанції між людьми. Суспільне Суми

У самому ж соборі крім священнослужителів та людей, які забезпечували трансляцію, вірян не було. Самі ж священнослужителі були без засобів захисту. Виконком це дозволив.

як це було (фоторепортаж)
як це було (фоторепортаж)
як це було (фоторепортаж)

О 3-й годині тут почали причащати людей. Робили це з одноразових ложок, які відразу і викидали. Однак, люди почали збиватися у групки.

як це було (фоторепортаж)
як це було (фоторепортаж)
як це було (фоторепортаж)

Опісля люди по одному підходили до священнослужителя аби освятити великодній кошик. Він був у масці.

як це було (фоторепортаж)

Джерело - Суспільне

 
Общество Пасха

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