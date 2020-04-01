Великодні богослужіння у Сумах: як це було (фоторепортаж) У Великдень журналісти Суспільного відвідали кілька соборів та церков, та подивилися, чи дотримуються там правил карантину під час богослужіння.

Першою відвідали Свято-Георгіївський храм Православної церкви України, що знаходиться на проспекті ім. М. Лушпи.



Свято-Георгіївський храм у Сумах. Суспільне Суми

Тут на вході вивісили оголошення, про те, як відбуватимуться богослужіння та освячення великодніх кошиків. За рішенням виконкому, паски мали святити на виробництві або в магазині, або ж на територіях індивідуальної житлової забудови.

Як повідомив журналіст Суспільного, на самій службі знаходилось шість людей, хоча рекомендували проводити богослужіння взагалі без присутності вірян.

Біля Серафімо-Сергієвського храму УПЦ (МП) на вулиці зібралось півсотні вірян.

Стільки ж людей зібралось біля Пантелеймонівської церкви УПЦ (МП). Богослужіння в них відбувались без вірян.



Пантелеймонівська церква у Сумах. Суспільне Суми

Це Свято-Воскресенський собор Православної церкви України. Богослужіння тут відбувалося без вірян, саму ж службу транслювали онлайн.



Свято-Воскресенський собор. Суспільне Суми

На вулиці ніхто не чекав завершення богослужіння.



Фрагмент з онлайн-трансляції. Сумська міська рада

У середині собору були священнослужителі, учасниці хору, техперсонал, що організовував трансляцію, а також дві жіночки. Останні, у масках, стояли біля виходу.

Найбільше вірян зібралось біля Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП). Богослужіння в ньому також транслювалось Сумською міськрадою. На подвір'ї зібралось більше сотні парафіян.



На подвір'ї собору зібралась понад сотня вірян. Суспільне Суми

Між вірянами ходив чоловік у жовтому жилеті, який слідкував за дотриманням дистанції у два метри. Також у гучномовець про дистанцію вірян просила і поліція.



Чоловік слідкував за дотриманням дистанції між людьми. Суспільне Суми

У самому ж соборі крім священнослужителів та людей, які забезпечували трансляцію, вірян не було. Самі ж священнослужителі були без засобів захисту. Виконком це дозволив.

О 3-й годині тут почали причащати людей. Робили це з одноразових ложок, які відразу і викидали. Однак, люди почали збиватися у групки.

Опісля люди по одному підходили до священнослужителя аби освятити великодній кошик. Він був у масці.

Джерело - Суспільне