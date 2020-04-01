На Сумщине уже 83 случая коронавируса Как сообщает Министерство здравоохранения, в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Из них на Сумщине 83 (+1 за сутки). Всего выздоровело 10 человек, умерли четверо.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

- Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели)

- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

- Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 182 случая (16 выздоровели)

- Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели)

- Ивано-Франковская область - 480 случаев (27 выздоровели)

- г. Киев - 801 случай (33 выздоровели)

- Киевская обл. - 304 случаев (22 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели)

- Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели)

- Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 37 случаев;

- Одесская обл. - 112 случаев;

- Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели)

- Ривненская обл. - 308 случаев (21 выздоровел)

- Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели)

- Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели)

- Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели)

- Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели)

- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1832 человека, из них 85 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.