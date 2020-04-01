На Сумщине уже 83 случая коронавируса

Из них на Сумщине 83 (+1 за сутки). Всего выздоровело 10 человек, умерли четверо.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)
- Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 182 случая (16 выздоровели)
- Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 480 случаев (27 выздоровели)
- г. Киев - 801 случай (33 выздоровели)
- Киевская обл. - 304 случаев (22 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели)
- Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели)
- Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 37 случаев;
- Одесская обл. - 112 случаев;
- Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели)
- Ривненская обл. - 308 случаев (21 выздоровел)
- Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели)
- Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели)
- Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели)
- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 3617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1832 человека, из них 85 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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