Более тысячи украинских медиков заражены COVID-19 — Минздрав

За последние сутки в Украине количество медработников, которые заражены коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось на 53 человека.
Об этом сегодня, 19 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По состоянию на 19 апреля в Сумской области 83 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19....
Как сообщает Министерство здравоохранения, в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19...
По состоянию на 18 апреля 2020 в Сумской области 82 подтвержденных случая заболевания COVID-19....
Об этом сообщает система онлайн-мониторинга СНБО Украины....
При этом уже 10 человек выздоровели....