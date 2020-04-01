Более тысячи украинских медиков заражены COVID-19 — Минздрав За все время пандемии коронавирус зафиксирован у 1 031 медицинского работника.

За последние сутки в Украине количество медработников, которые заражены коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось на 53 человека. Об этом сегодня, 19 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. На Сумщине 6 медиков заразились, двое уже выздоровели.