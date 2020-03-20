ПЦУ обратилась к украинцам в день Пасхи

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook в воскресенье, 19 апреля.
В ПЦУ поздравили всех, кто работает на благо общества и отвечает за важные решения в государстве. Церковь также пожелала мира и свободы для каждого пленного.
«Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы направляем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения. Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас», - говорится в поздравлении.