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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ПЦУ обратилась к украинцам в день Пасхи

Православная церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением.

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook в воскресенье, 19 апреля.

Храмы по всей Украине должны прекратить богослужения или проводить их с участием не более 10 человек. Эта же норма касается похорон и крестин.20 марта 2020, 16:51

В ПЦУ поздравили всех, кто работает на благо общества и отвечает за важные решения в государстве. Церковь также пожелала мира и свободы для каждого пленного.

«Пусть Бог защищает всех тех, кто жертвенно защищает нас от внешнего агрессора и от невидимого возбудителя болезни. Поздравляем каждого, кто на своем месте работает на благо общества и отвечает за государственнические решения. Тепло нашей любви и молитвенные пожелания мы направляем тем, кто празднует Пасху в условиях оккупации, за решеткой плена или несправедливого заключения. Мы просим у Господа защиты, мира и свободы для каждого из вас», - говорится в поздравлении.

 
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