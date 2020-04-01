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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3239

Назван новый редкий симптом коронавируса

Одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть покраснение глаз у человека. Об этом заявил специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз, пишет Daily Mirror.

Новый симптом является необычным и редким. По словам специалиста, вирус может воздействовать на поверхность глаза у небольшого процента людей. Диаз рекомендовал обратиться за медицинской помощью, если у человека также присутствуют другие симптомы коронавируса, например симптомы респираторных заболеваний или лихорадка.

Отмечается, что данное явление может быть признаком обычного конъюнктивита, который вызван аллергией.

Также, иммунолог из Франции профессор Жан-Лоран Казанова рассказал в интервью Le Monde о возможных причинах тяжелого протекания коронавируса у молодых людей без хронических заболеваний.

Специалист обратил внимание на то, что по не совсем понятным причинам у некоторых молодых взрослых людей и детей без хронических заболеваний коронавирус протекает крайне тяжело. Возможны даже летальные исходы.

«Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», – отметил профессор.

 
Общество Коронавирус

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