Назван новый редкий симптом коронавируса

Новый симптом является необычным и редким. По словам специалиста, вирус может воздействовать на поверхность глаза у небольшого процента людей. Диаз рекомендовал обратиться за медицинской помощью, если у человека также присутствуют другие симптомы коронавируса, например симптомы респираторных заболеваний или лихорадка.
Отмечается, что данное явление может быть признаком обычного конъюнктивита, который вызван аллергией.
Также, иммунолог из Франции профессор Жан-Лоран Казанова рассказал в интервью Le Monde о возможных причинах тяжелого протекания коронавируса у молодых людей без хронических заболеваний.
Специалист обратил внимание на то, что по не совсем понятным причинам у некоторых молодых взрослых людей и детей без хронических заболеваний коронавирус протекает крайне тяжело. Возможны даже летальные исходы.
«Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», – отметил профессор.
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