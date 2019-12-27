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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55438

Как выглядит уже 22 года как аварийный мост на Белопольском шоссе

Фото Белопольского моста разместил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Этот мост на Белопольской точно 5 лет еще не выдержит «хозяйственников» Александра Лысенко и Ко. Беда (((», - написал он.

Напомним: еще в 2016 году директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера говорил, что мост на Белопольском шоссе находится в аварийном состоянии уже 18 лет. То есть сегодня уже 22.

«Я официально заявляю, что еще 18 лет назад делалось обследование моста по Белопольскому шоссе, и уже тогда мост был в аварийном состоянии, - заявил он на аппаратном совещании в мае 2016 года. – После того никто там ничего не делал. Это бомба замедленного действия».

«Возьмем под контроль, сделаем соответствующее распоряжение», - тогла говорил мэр Александр Лысенко.

С тех пор прошло 4 года…

Общество Аварийный мост Белопольский мост

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