Как выглядит уже 22 года как аварийный мост на Белопольском шоссе

«Этот мост на Белопольской точно 5 лет еще не выдержит «хозяйственников» Александра Лысенко и Ко. Беда (((», - написал он.
Напомним: еще в 2016 году директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера говорил, что мост на Белопольском шоссе находится в аварийном состоянии уже 18 лет. То есть сегодня уже 22.
«Я официально заявляю, что еще 18 лет назад делалось обследование моста по Белопольскому шоссе, и уже тогда мост был в аварийном состоянии, - заявил он на аппаратном совещании в мае 2016 года. – После того никто там ничего не делал. Это бомба замедленного действия».
«Возьмем под контроль, сделаем соответствующее распоряжение», - тогла говорил мэр Александр Лысенко.
С тех пор прошло 4 года…
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