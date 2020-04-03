Сколько верян приняли участие в богослужениях на Сумщине На Сумщине состоялись богослужения, и Сумская ОГА благодарит жителей за то, что остались дома и предпочли онлайн-трансляции.

Глава облгосадминистрации совместно с руководством ГУНП и УСБУ в Сумской области лично проверял соблюдение карантинных мероприятий в храмах.

В ночь с 18 на 19 апреля в 324 культовых сооружениях Сумской области состоялись богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения, где приняли участие 3673 человека. Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 567 сотрудников полиции. Нарушений не допущено.

Наряду с этим, в отделах и отделениях ГУНП в Сумской области зарегистрировано 6 сообщений по фактам скопления граждан у культовых сооружений: 3 сообщение - Сумской ОП; по 1 - Ахтырский, Конотопский и Сумской РОП. Однако, в ходе реагирования на указанные сообщения информация, предоставленная заявителями, не подтвердилось.