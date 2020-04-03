Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:32161

Сколько верян приняли участие в богослужениях на Сумщине

На Сумщине состоялись богослужения, и Сумская ОГА благодарит жителей за то, что остались дома и предпочли онлайн-трансляции.

Глава облгосадминистрации совместно с руководством ГУНП и УСБУ в Сумской области лично проверял соблюдение карантинных мероприятий в храмах.

В ночь с 18 на 19 апреля в 324 культовых сооружениях Сумской области состоялись богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения, где приняли участие 3673 человека. Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 567 сотрудников полиции. Нарушений не допущено.

Наряду с этим, в отделах и отделениях ГУНП в Сумской области зарегистрировано 6 сообщений по фактам скопления граждан у культовых сооружений: 3 сообщение - Сумской ОП; по 1 - Ахтырский, Конотопский и Сумской РОП. Однако, в ходе реагирования на указанные сообщения информация, предоставленная заявителями, не подтвердилось.

Общество Пасха

По тематике

ПЦУ обратилась к украинцам в день Пасхи
Сегодня 15:30

ПЦУ обратилась к украинцам в день Пасхи

Православная церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением....

Великодні богослужіння у Сумах: як це було (фоторепортаж)
Сегодня 08:39

Великодні богослужіння у Сумах: як це було (фоторепортаж)

У Великдень журналісти Суспільного відвідали кілька соборів та церков, та подивилися, чи дотримуються там правил карантину під час богослужіння....

В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов
Вчера 23:55

В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов

Усиленные пешие и автомобильные наряды из числа сотрудников полиции и гражданских активистов будут дежурить возле церквей, храмов и других религиозных...

Вчера 20:41

Онлайн-трансляция Пасхальных богослужений в Сумах

Сегодня, 18 апреля, состоится онлайн-трансляция Пасхальных богослужений из Свято-Воскресенского и Спасо-Преображенского кафедрального собора....

В Сумах решили не ограничивать пребывание граждан на улицах на Пасху
17.04.2020 16:14

В Сумах решили не ограничивать пребывание граждан на улицах на Пасху

Но рекомендовали сидеть дома....

view counter

Статьи

Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
Сегодня 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
Сегодня 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.