На Сумщине за воскресенье 0 новых случаев заражения COVID-19 Об этом сообщается на странице онлайн-мониторинга заболевания коронавирусной инфекцией СНБО Украины.

В Украине уже зафиксировано 5710 случаев заболевания COVID-19 (+261 за сутки). Умер 151 человек (+10), выздоровели 359 (+12).

На Сумщине цифры не поменялись: 83 случая, 10 выздоровевших, 4 умерли.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 8 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп - 9, Конотопский район – 25, г. Кролевец – 19, Кролевецкий район - 6, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1.