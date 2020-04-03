Коронавирус: ситуация в Украине

Всего в Украине исследовано 58093 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР.
В течение 19 апреля получено 261 уведомления о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)
- Волынская обл. - 158 случаев (13 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 118 случаев (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 226 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 196 случаев (16 выздоровели)
- Запорожская обл. - 134 случая (17 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 512 случаев (27 выздоровели)
- г. Киев - 850 случаев (33 выздоровели)
- Киевская обл. - 333 случая (26 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 246 случаев (17 выздоровели)
- Львовская обл. - 253 случая (22 выздоровели)
- Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 37 случаев;
- Одесская обл. - 137 случаев;
- Полтавская обл. - 63 случая (10 выздоровели)
- Ривненская обл. - 312 случаев (21 выздоровел)
- Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 414 случаев (34 выздоровели)
- Харьковская обл. - 73 случая (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)
- Черкасская обл. - 165 случаев (28 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 906 случаев (31 выздоровел)
- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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