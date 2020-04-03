Выходной? Сумщина не передала министерству здравоохранения данных о тестировании на коронавирус

По его словам, за прошедшие сутки семь областей не подали информации по тестированию на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.
«Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет соответствующие причины, с чем это связано», - заявил министр.
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