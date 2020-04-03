Выходной? Сумщина не передала министерству здравоохранения данных о тестировании на коронавирус Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки семь областей не подали информации по тестированию на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

«Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет соответствующие причины, с чем это связано», - заявил министр.