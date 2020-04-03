В Сумском лабораторном центре объяснили, почему Сумщины нет в сводках Минздрава Замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк объяснил ситуацию с отчетностью по коронавирусу за минувшие сутки.

По информации заместителя директора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, 19 апреля лаборатория не подала в Минздрав новую информацию по тестированию жителей Сумщины на коронавирус, поскольку в 22.00 исследования еще находились в работе, пишет Сумская ОГА.

«Аппарат за один раз берет 96 образцов, было поставлено 80. На 22.00 исследования не были завершены, поскольку еще были в работе. Отчетность в Минздраве подается до 22 часов, результаты были готовы после 23.00. Это обычный рабочий момент», - пояснил Михаил Мацюк.

Тем не менее, на 10.00 20 апреля, лабораторный центр сообщил о 0 подтвержденных случаев коронавируса за сутки.