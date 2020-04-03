В Сумском лабораторном центре объяснили, почему Сумщины нет в сводках Минздрава

По информации заместителя директора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, 19 апреля лаборатория не подала в Минздрав новую информацию по тестированию жителей Сумщины на коронавирус, поскольку в 22.00 исследования еще находились в работе, пишет Сумская ОГА.
«Аппарат за один раз берет 96 образцов, было поставлено 80. На 22.00 исследования не были завершены, поскольку еще были в работе. Отчетность в Минздраве подается до 22 часов, результаты были готовы после 23.00. Это обычный рабочий момент», - пояснил Михаил Мацюк.
Тем не менее, на 10.00 20 апреля, лабораторный центр сообщил о 0 подтвержденных случаев коронавируса за сутки.
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