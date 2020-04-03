На Сумщине супруги «купили» виртуальное авто за реальные деньги

По словам 32-летней заявительницы, объявление в Интернете нашел ее муж, который сейчас находится в длительной командировке в другой области. Он позвонил ей, и они решили приобрести понравившееся авто. В предложении была указана стоимость ВАЗ-21099 - 25000 гривен.
Сначала муж связался с продавцом и обсудил с ним условия купли-продажи автомобиля: владелец автотранспорта требовал 14 000 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, ведь цена очень привлекательная и желающих купить машину много. Муж заявительницы выполнил условие.
В тот же день продавец по телефону связался уже с заявительницей и попросил перечислить еще 11 000 за авто и 4000 - на оформление документов. Он указал другой номер банковской карты, якобы их бухгалтера, и будет оформлять сделку. Посоветовавшись с мужем по телефону, женщина выполнила условие.
На следующий день она сама позвонила продавцу, чтобы обсудить время доставки автомобиля. Однако ответа не дождалась - абонент с того времени перестал выходить на связь.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся оперативные мероприятия по установлению лица афериста.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за покупаемый товар, а рассчитываться за него при получении, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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