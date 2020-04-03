За партию мэра Сум готовы голосовать 19% сумчан 45% готовы проголосовать за новых политиков.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

На вопрос «Какова вероятность, что на местных выборах Вы могли бы проголосовать за партию, которую возглавляет Ваш мэр?» 5% сумчан ответили «однозначно проголосую», 14% - «скорее проголосую», 28% - «скорее не проголосую», 33% - «однозначно не проголосую», 20% - не определились.

На вопрос «Какова вероятность, что на местных выборах Вы могли бы проголосовать за партию, лидерами которой являются представители нового поколения политиков?» 13% сумчан ответили «однозначно проголосую», 32% - «скорее проголосую», 21% - «скорее не проголосую», 16% - «однозначно не проголосую», 18% - не определились.

Что интересно, в опросе за партии, «Батькивщина» набрала всего 8% голосов.