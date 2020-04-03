Сумчане готовы голосовать за опытные партии А за новичков не очень.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

На вопрос «Какова вероятность, что на местных выборах Вы могли бы проголосовать за партию с большим опытом в политике» 14% сумчан ответили «однозначно проголосую», 30% - «скорее проголосую», 19% - «скорее не проголосую», 20% - «однозначно не проголосую», 17% - не определились.

На вопрос «Какова вероятность, что на местных выборах Вы могли бы проголосовать за новую партию, которая еще не участвовала в выборах?» 5% сумчан ответили «однозначно проголосую», 21% - «скорее проголосую», 26% - «скорее не проголосую», 23% - «однозначно не проголосую», 24% - не определились.