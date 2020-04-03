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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24250

Сумчане недовольны тротуарами в городе

Только каждый шестой считает их хорошими, или даже отличными.

Скоро три года, как мэр Сум Александр Лысенко пообещал отремонтировать тротуар на пути в 27-ю школу.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

2% сумчан оценили качество тротуаров в городе на «отлично», 16% - на «хорошо», 48% - «средне», 19% - «плохо», 15% - ужасно. Это 12-й результат среди областных центров в Украине.

Самые лучшие тротуары в Виннице (17% - 48% - 27% - 5% - 3%), Ивано-Франковске (12% - 45% - 33% - 5% - 4%) и Чернигове (8% - 44% - 37% - 7% - 3%).

Самые худшие в Херсоне (<1% - 3% - 21% - 32% - 44%), Северодонецке (<1% - 5% - 31% - 28% - 34%) и Черновцах (<1% - 7% - 28% - 32% - 33%)

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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