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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32297

Муниципальный опрос: сумчане недовольны сбором мусора в городе

Только каждый пятый считает уровень предоставления такой услуги хорошим.

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

3% сумчан оценили качество сбора мусора в городе на «отлично», 20% - на «хорошо», 35% - «средне», 23% - «плохо», 16% - ужасно. Это 18-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего собирают мусор в Виннице (19% - 54% - 18% - 6% - 2%), Харькове (12% - 52% - 25% - 6% - 4%) и Мариуполе (8% - 54% - 27% - 6% - 3%).

Хуже всех в Николаеве (<1% - 16% - 32% - 28% - 23%), Черновцах (1% - 16% - 28% - 27% - 27%) и Херсоне (1% - 19% - 40% - 21% - 17%).

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