На Сумщине убили самку зубра (фото) Об этом на своей странице сообщил начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик.

«Друзья в Сумском областной управлении лесного и охотничьего хозяйства ЧП. Сегодня утром в лесных массивах Бочечковского лесничества Конотопского лесхоза нашли убитую самку зубра. Сейчас весь наш отдел охраны и защиты леса лесхоза на месте происшествия. C нами полиция и эксперты. Есть подозрения. Накануне видели местных парней неподалеку, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству. Если бы самка оказалась беременна, верите, сам бы этим дельцам шею свернул. Извините за эмоции, но эти нелюди видимо и правда оборотни. В такой светлый день - Пасху Христову - такое страшное преступление совершить. О деталях буду сообщать дальше», - написал он.