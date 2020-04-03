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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Пасху на Сумщине полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя

Пытаясь избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний житель Шостки попытался скрыться от сотрудников полиции на своей легковушке.

События развернулись в Шостке вечером 19 апреля. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции несли службу по надзору за дорожным движением на одной из автодорог города. Увидев легковушка Ауди-80, которая двигалась по полосе встречного движения, полицейские подали водителю знак остановки. Однако на законное требование правоохранителей водитель не отреагировал, зато только прибавил скорость.

Догнали авто нарушителя стражи порядка только во дворе одной из многоэтажек города. Там водитель высадил пассажирку и закрылся в своем автомобиле. На все требования полицейских выйти из салона, водитель реагировал агрессивно, а потом резко «стартанул» с места и на большой скорости покинул придомовую территорию.

На тревожный сигнал к месту происшествия прибыл еще один экипаж сотрудников группы реагирования патрульной полиции. Дальнейшее преследование иномарки, которая выехала за пределы райцентра, осуществлялось уже двумя патрульными автомобилями.

«Несколько раз машину беглеца на автотрассе «зажимали», однако мужчине удавалось объехать патрульные авто, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - учитывая тот факт, что действия правонарушителя составляли серьезную угрозу для других участников дорожного движения, местных жителей, которые могли оказаться на его пути, и полицейских, водителя необходимо было срочно остановить и задержать. Поэтому правоохранители приняли решение применить для остановки Ауди-80 огнестрельное оружие. А поскольку несколько предупредительных выстрелов были проигнорированы, огонь пришлось открыть просто по колесам иномарки».

Остановить машину удалось только на территории села Клышки Шосткинского района - пробитые колеса сделали невозможным ее дальнейшее движение. За это время погоня преодолела почти 20 километров расстояния.

Водителем оказался 42-летний житель Шостки, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Специальное техническое устройство показало 0,92 промилле алкоголя в его крови. Кроме того, он ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту сопротивления работникам полиции уже открыто уголовное производство. Санкция ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины предусматривает штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет. Окончательное наказание определит суд.

Кроме того, на правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на водителей в размере 10200 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пьяный за рулем Стрельба Шостка

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