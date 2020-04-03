Сумской чемпион мира показал, как тренируется дома (видео) Неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу среди людей с инвалидностью Николай Педоренко показа свою тренировку на домашних брусьях.

Помогает тренироваться чемпиону его сын.