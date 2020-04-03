Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17264

Сумской чемпион мира показал, как тренируется дома (видео)

Неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу среди людей с инвалидностью Николай Педоренко показа свою тренировку на домашних брусьях.

Помогает тренироваться чемпиону его сын.

Спорт Карантин Николай Педоренко

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Сегодня 12:29

В Минздраве рассказали, когда решится судьба карантина в Украине

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...

В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов
18.04.2020 23:55

В Пасхальную ночь полиция подстерегает сумчан у храмов

Усиленные пешие и автомобильные наряды из числа сотрудников полиции и гражданских активистов будут дежурить возле церквей, храмов и других религиозных...

В Минздраве назвали главное условие для снятия карантина в Украине
18.04.2020 08:13

В Минздраве назвали главное условие для снятия карантина в Украине

В Министерстве здравоохранения было названо главное условие для снятия карантина в Украине....

В Сумах решили не ограничивать пребывание граждан на улицах на Пасху
17.04.2020 16:14

В Сумах решили не ограничивать пребывание граждан на улицах на Пасху

Но рекомендовали сидеть дома....

В Шостке ограничили пребывание жителей города в общественных местах на Пасху
17.04.2020 15:48

В Шостке ограничили пребывание жителей города в общественных местах на Пасху

Решением Шосткинской городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, противоэпидемические мероприятия в Шостке усилили....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 09:44
В Шостке именем Евгения Чернова назовут сквер, фестиваль-конкурс творческих коллективов и Всеукраинский турнир по гандболу
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В Сумском лабораторном центре объяснили, почему Сумщины нет в сводках Минздрава
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Выходной? Сумщина не передала министерству здравоохранения данных о тестировании на коронавирус
Сегодня 10:13
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13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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