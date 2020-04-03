Сумской чемпион мира показал, как тренируется дома (видео)

Помогает тренироваться чемпиону его сын.
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений...
Усиленные пешие и автомобильные наряды из числа сотрудников полиции и гражданских активистов будут дежурить возле церквей, храмов и других религиозных...
В Министерстве здравоохранения было названо главное условие для снятия карантина в Украине....
Но рекомендовали сидеть дома....
Решением Шосткинской городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, противоэпидемические мероприятия в Шостке усилили....