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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка рассказала о карантине на родине Криштиану Роналду

Бывшая сумская журналистка, которая уже несколько лет живет на Мадейре, рассказала о строгих мерах противодействия коронавирусу в их городке.

«Вот вы живете и не знаете, какие вирусные страсти кипят на маленьком острове в Атлантическом океане. А я вам расскажу.

Действующие лица:

Жители городка Камара де Лобуш

Все остальные жители Мадейры

Главред одной местной газеты

Два брата

Предыстория. Еще до позавчера на Мадейре все было тихо-спокойно. 50 заболевших, все живы, местной передачи практически нет. Все вписывается в картину того, что газеты по всему миру называют "португальским чудом". Правительство автономии довольно рано приняло ряд мер, и они работали. Мы уже собирались плавно выходить из карантина.

И тут.

Маленький рыбацкий городок Камара де Лобуш в ночь с субботы на воскресенье обносят забором и выставляют патруль на каждой дороге. Никто не въезжает и не выезжает. Представляете, как в фильме 13 квартал Бессона - взяли и обнесли забором. А здесь даже нет бандитов и паркурщиков - есть только добряки типа парикмахера, угощающего своих клиентов пивом на всю выручку от стрижки (это правда, спросите Андрея).

На выходных количество заболевших выросло на 50% - и большая часть из них именно там. А все из-за чего? Не повезло, сэр.

Двое братьев вернулись с континента месяц назад, отсидели 2 недели в обсервации, в последний день протестировались, получили отрицательный результат - поздравляем, здоровы. На радостях посетили всех родственников не только в Камаре, но и в других городах. А совсем скоро у них появились симптомы - как и у тех, с кем они встречались.

Но главная проблема вот в чем. Живут эти два брата в специфическом месте - неблагополучном районе, который напоминает туристическому Камара де Лобушу о его негламурном прошлом (наркотики, слегка больше криминала, чем ноль целых ноль ноль один коэффициент в среднем по острову). Как только появились сообщения о заболевших, интернет засыпали обидные комментарии в адрес Камары - мол, это место из страны третьего мира, как было так и есть, там одни недоразвитые.

А камараделобушевцам обидно - они столько лет пытаются избавиться от этого реноме! Уже и фавелы из центра города вынесли (как раз туда, откуда эти двое братцев), и на каждом углу трубят о том, что их город сам Черчилль приезжал рисовать, и публично бьют себя в грудь, как они гордятся своим происхождением! (как фотографы мы видим реакцию комьюнити на публикацию красивых фоток из Камары - никто так не делится фотками своих родных мест, как патриотичные камараделобушевцы, в посте фото с нашего Art Photography Madeira).

Думаете, конец истории? Не-а. Масла в огонь подливает местная газета. Публикует на первой полосе новость о спецкарантине для Камары под заголовком "Камара де Лобуш наказан на 15 дней" - и подзаголовок так и так, обнесли забором.

А те только и ждали, на кого бы публично обидеться за все безликие оскорбительные коменты в сети. И тут пошло-поехало. Муниципалитет Камары публикует заявление, что газета использовала в заголовке лексику с негативным окрасом, создает атмосферу вражды и т.д., половина жителей пишет посты про оскорбленное достоинство, грозится подать в суд на газету - и это массово, прям сотнями. У себя из-за забора - за один чертов заголовок!

На что главред газеты публично отвечает: обидеть вас никто не хотел, заголовок констатирует факт.

Тем временем островздрав (это я их так называю) упоминает вероятность уголовного наказания для двух братьев-разносчиков инфекции. Еще одна сторона этого цирка - после того как сами же их протестировали и выдали негативный результат.

Таковы факты в этой истории, которая, я уверена, будет развиваться в ближайшие дни.

За этим наблюдаешь от нечего делать, сидя дома на полном локдауне вот уже больше месяца. Когда на острове начнется малейшее движение, эта история быстро забудется, поскольку они появятся везде.

А что любопытно, так это как эпидемия вскрывает болевые очаги в разных социумах. Вот этот необъяснимый и никому ненужный комплекс неполноценности у жителей красивенной рыбацкой деревушки, который годами пытался скрыться за ухоженными газонами и пальмами и новыми модными отелями.

Или вот наше - отсутствие здравого смысла в поведении верующих, которые поперли святить паски в разгар эпидемии - откуда оно возьмется, они же фанатики. И в ответ - агрессивная нетерпимость всего остального общества по отношению к верующим, которым неведом здравый смысл.

Или вот сюрприз - приверженцы Трампа прошлись тесным маршем в поддержку бабла, а не всего вот этого.

Такое ощущение, будто вирус снимает все социальные фильтры - толерантность, заботу о ближнем и т.д. - даже у тех, кто не находится в непосредственной опасности. И обнажает наши слабости, то, за что потом может быть стыдно.

Один наш друг как-то рассказал короткую притчу, мне она нравится.

В каждом человеке живет два волка - один добрый, другой злой.

Какой из них победит?

Тот, которого ты кормишь», - написала она в Фейсбуке.

Общество Анастасия Мазур Каранатин

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